Le Real Madrid a stoppé les négociations pour Mbappé

Après deux offres refusées par le PSG, le Real Madrid a stoppé les négociations concernant le prodige français. Killian Mbappé devrait donc rester parisien cette saison. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 31 Août 2021 à 07:47

Finalement, le Real Madrid se retire de la course concernant le transfert de Killian Mbappé. Selon RMC Sport, les représentants du club madrilène, présent à Paris, ont fait savoir que le club mettait fin aux négociations.



Après avoir fixé un ultimatum au club de la capitale à lundi soir, le Real Madrid ne compte pas surenchérir sur leur dernière offre à 180 millions d’euros (bonus compris) pour racheter la dernière année de l’international français.



Le club Merengue compte donc attirer la star parisienne gratuitement à la fin de la saison, lorsque celui-ci sera libre. Du côté de la direction parisienne, on espère toujours prolonger l’enfant de Bondy avec un nouveau contrat.



Vraie fin de négociation ?



Le mercato, période de transfert, doit se terminer ce mardi 31 août à minuit. Il reste donc moins moins de 24h pour les clubs pour renforcer ou dégraisser leur effectif. Cette dernière journée est souvent pleine d’énormes surprises.



Avant l’annonce de cette fin de négociations, l’ancien international devenu animateur radio, Jérôme Rothen, expliquait que les dirigeants parisiens étaient à la recherche d’un successeur à Mbappé. La décision de ne pas vendre le joueur est probablement liée à son non-remplacement.



Faute d’avoir pu recruter la star parisienne, le Real Madrid se serait à présent tourné vers une autre pépite française. Toujours selon RMC Sport, le club espagnol aurait fait une offre de 30 M€ au Stade Rennais pour le jeune Eduardo Camavinga.



