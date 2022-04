A la Une . Le Ramadan va-t-il pouvoir débuter ce samedi ?

Les musulmans de France doivent débuter le Ramadan ce samedi 2 avril. À La Réunion, les fidèles pourraient devoir patienter en raison des conditions météorologiques. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 2 Avril 2022 à 10:12

Alors que les règles sanitaires permettent enfin de célébrer normalement ce moment capital de leur foi, c’est la météo qui pourrait jouer les trouble-fêtes. C’est ce samedi 2 avril que doit débuter le ramadan pour les musulmans de La Réunion. En fin d’après-midi, les fidèles tenteront d’observer la lune pour démarrer ce mois de jeûne et de spiritualité.



Toutefois, la météo est capricieuse et une vigilance fortes pluies/orages touche le département. Le début des festivités pourrait donc être reporté à demain.



Depuis le début de la crise Covid, les musulmans n’ont pas pu célébrer ce mois sacré comme d’habitude. En 2020, le confinement avait empêché les croyants de se retrouver. L’année dernière, c’est le couvre-feu qui avait gâché ce moment de convivialité.



Heureusement, cette année est synonyme de retour à la normale pour les musulmans. Si les nuages peuvent reporter le début du Ramadan, celui-ci doit enfin se dérouler normalement.



Le Ramadan est le 4e pilier de l’Islam. Il démarre au 9e mois du calendrier musulman et représente le moment où l’ange Gabriel est apparu à Mahomet pour lui révéler le Coran et que Dieu l’avait choisi pour être son messager.



Durant ce mois sacré, les musulmans doivent respecter un jeûne strict où ils s’abstiennent de boire et de manger entre le lever et le coucher du soleil. Ils doivent également s’abstenir de toute activité sexuelle, ne pas fumer et ne commettre aucune mauvaise action. C’est le mois du recueillement et du contrôle de soi.



Le jeûne est un exercice spirituel pour prendre conscience qu’il est possible de se priver de ce qui paraît indispensable. C’est une manière de se purifier, de se laver de leurs péchés et de penser à ceux qui n’ont pas la chance de manger à leur faim tous les jours.



