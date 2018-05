Le Ramadan, c'est jeudi ou vendredi

"On attend de voir la lune", comme chaque année. Il est prévu qu'elle soit visible demain soir, ce qui lancerait les festivités jeudi. Sinon, le Ramadan débutera vendredi.



Prières, jeûne, puis festin le soir... Et surtout un moment de recueillement spirituel et de partage. "La mosquée est bien plus remplie pendant ce mois-ci qu'en temps normal", avoue Igbal Ingar, président de la mosquée de Saint-Denis.