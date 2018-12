Société Le Rallye des 1000 kms reporté au 14 décembre… Du fait de la crise sociale actuelle, le Rallye des 1000 Kms organisé par l'ASA Sud est reporté au week-end des 14 et 15 décembre, indiquent nos confrères de Zautos974.com. Une véritable finale du Championnat de la Réunion des rallyes qui va désigner son Champion entre le "sortant", Thierry Law Long et le leader après cinq épreuves, Christophe Vassor. Sur des spéciales de légende…





Les équipages ont jusqu'au 3 décembre à midi pour rendre leur fiche d’engagement , accompagnée du montant des droits ( challenge promo : 585 €, autres avec publicité de l'organisateur : 650 € ) aux adresses suivantes.



– Joel Technic Auto – 68 Rue André Lardy – ZAE La Mare – Sainte-Marie : Lundi au Vendredi de 8h à 12 h et de 14h à 18h

– RS Sport – 49 rue Victor Le Vigoureux à St-Pierre (horaires magasin).



Les VA/VT sont programmées le vendredi 14 décembre de 16h00 à 20h00 au Boulodrome des 400 au Tampon…

Une caution de 100€ sera demandée à chaque équipage pour le transpondeur qui devra être installé sur le véhicule lors des vérifications techniques.



- LE PROGRAMME DES RECONNAISSANCES :

- Samedi 8 décembre de 14h00 à 18h00



ND de la Paix

- de 14h00 à 22h00

Ville Blanche

Bergerie

Piton Hyacinthe

Bassin Martin

- Dimanche 9 décembre de 09h30 à 15h30

Ville Blanche

Bergerie

Piton Hyacinthe

Bassin Martin

- Mardi 11 décembre de 16h00 à 18h00

ND de la Paix

- de 18h30 à 23h00

Ville Blanche

Bergerie

Piton Hyacinthe

Bassin Martin



- LE PROGRAMME DU RALLYE

Samedi 14 décembre

ES 1 & 3 Ville Blanche 1, 2 09,4 km

ES 2 & 4 Bergerie 1, 2 11,0 km

ES 5 & 6 Piton Hyacinthe 1, 2 18,6 km

Dimanche 15 décembre

ES 7 & 9 ND de la Paix 1, 2 18,2 Km

ES 8 & 10 Bassin Martin 1, 2 12,8 Km



- 140,00km d’ES chronométrées pour 125km de liaisons, soit un total de 265km.



Source : Après deux années d'absence, le rallye des 1000 kms de l'Asa Sud fait son grand retour, l'association présidée par Patrick Agathe ayant trouvé un plan d'apurement pour ses dettes auprès de la Ligue du Sport Automobile. Un rendez-vous incontournable pour tous les poiqués de sport automobile qui vont venir assister au grand final de cette saison entre le Champion en titre, Thierry Law Long et l'actuel leader Christophe Vassor, avec comme arbitres une poignée de pilotes à la recherche d'une performance. Damien Dorseuil sur la 208 T 16 officielle va tout faire pour démontrer que la Peugeot reste capable de performances face aux Skoda. On pense également à Johnny Picard sur une DS3 R5 qui ne cesse de peaufiner les réglages pour trouver ceux qui lui permettront de viser le podium face à de sérieux prétendants comme Giani Barret ou Olivier Bardeur. On pense aussi à tous ceux qui auront à coeur de terminer une saison qui a été riche en rebondissements.





