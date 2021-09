Sport Réunion Le Rallye de Saint-Joseph revient en octobre prochain

Après une annulation l'année dernière en raison de la crise sanitaire, le rallye de Saint-Joseph revient cette année et fête ses 15 ans. Les 22 et 23 octobre, les pilotes sont donc attendus afin de parcourir les 243 km de course. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 7 Septembre 2021 à 08:04

La communiqué de l'ASA Réunion :



Le 14e Rallye de Saint Joseph-BMW-NTR programmé les 22 et 23 Octobre a reçu son numéro de visa FFSA le 31 Août dernier. C’est donc avec un immense plaisir et une fierté non dissimulée que l’ASA Réunion respecte la réglementation et diffuse le règlement particulier dûment visé par les plus hautes instances fédérales sous le numéro 511.



Le rallye de Saint Joseph est une véritable institution dans le landernau rallystique réunionnais. Avec une épreuve qui fêtera cette année ses 15 ans (première édition en 2006) l’épreuve sudiste prendra son treizième départ (annulation 2020 et absence du Championnat de la Réunion des Rallyes en 2018 et 2019).



Deux pilotes y ont réalisé le coup du chapeau: Olivier Payet (2006,2007 et 2008) et Samuel Bellon (2011,2012 et 2013). Damien Dorseuil y compte deux succès avec chaque fois un navigateur différent (2016 et 2017). Les autres vainqueurs ne comptent qu’un seul succès: Malik Unia (2009), Philippe Maitre (2010), Stéphane Sam Caw Freve (2014), Maxime Dupuy (2015).



Cette épreuve auparavant programmée en début de Championnat au mois de Mai est cette année décalée fin Octobre du fait d’une reprise tardive du Championnat en raison de la crise Covid. Le Rallye de Saint Joseph a ceci de particulier d’être extrêmement concentrée avec sans doute le meilleur ratio épreuves chronométrées/ secteur de liaison.



Organisée cette année par l’ASA Réunion les concurrents seront heureux de parcourir assez peu de kilomètres en liaison ce qui contribue largement à verdir ce sport.



La première étape constituée de deux épreuves de vitesse développe 25km40 de chronos pour 29km95 de liaison soit un rapport de 45.89% de spéciale.



La deuxième étape propose 76km20 face à la montre pour 112km05 sur route ouverte soit un ratio de 40.48% de chrono.



Sur l’ensemble du parcours de 243.6km, 101km60 sont consacrés à la course contre la montre soit un rapport global particulièrement flatteur de 41.71%.



Outre ces données statistiques particulièrement attractives, le club organisateur souhaite poursuivre sur sa dynamique du Tour Auto fin Juillet en comptant sur un niveau de participation élevé.



En ce qui concerne ce Rallye de Saint-Joseph, un seul parc d’assistance est au programme, facilitant ainsi le déploiement des équipes techniques présidant à la bonne forme des véhicules et des équipages. La caverne des hirondelles sera de nouveau la plaque tournante particulièrement attractive tant pour les teams que pour les spectateurs.



Enfin, bien que le club organisateur ait ses bases administratives à Saint Denis, c’est avec un immense plaisir que l’équipe en charge retrouve la commune de Saint Joseph connue, réputée et présentée comme un «ti’ coin charmant» de l’ile de la Réunion.



Capitale du Sud Sauvage, il faut également noter que la commune de Saint Joseph toute entière se réjouit d’accueillir de nouveau ce rallye éponyme, véritable coup de fouet économique pour l’ensemble des entreprises du secteur privé: accueil, couchage, restauration... La ferveur populaire pour ce Rallye de Saint Joseph est une réalité d’autant que nombre de concurrents sont résidents de cette si agréable commune