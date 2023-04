Communiqué Le Rallye National du Sud Sauvage marquera le coup d’envoi de la saison

La saison des rallyes démarrera avec le Rallye National du Sud Sauvage - ADA (RSS23) organisé samedi 20 et dimanche 21 mai. Par N.P - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 08:01

Le communiqué de l'ASARéunion :



Cette saison 2023 des rallyes à la Réunion démarre par une épreuve organisée par l’ASARéunion. Le Rallye National du Sud Sauvage - ADA (RSS23) marquera le coup d’envoi de la saisonanniversaire marquant les 60 ans du club dyonisien. Cette manche d’ouverture de la saison coefficient 3 se déroulera sur deux journées de course les Samedi 20 et Dimanche 21 Mai.



Afin de permettre une entrée en matière la plus aisée possible pour les concurrents compte tenu de la longue inter-saison, l’ASA Réunion a opté pour l’utilisation de 4 terrains différents qui seront à parcourir 3 fois chacun dans le but de limiter les reconnaissances. Les équipages engagés auRallye National du Sud Sauvage - ADA n’auront ainsi que 28km92 de notes à prendre. Acet effet, deux journées sont programmées le week end précédent: les 13 et 14 Mai. Nous vous rappelons que les équipages disposent au maximum de trois passages en reconnaissance de chaque terrain.



Toujours dans le même esprit de prise en mains la plus aisée possible pour les concurrents, une grande partie du tracé reprend les fondamentaux de l’édition 2022 (3 terrains identiques). Chaque jour de course, deux spéciales seront au programme et les spectateurs qui viendront assister à ce spectacle gratuit n’auront pas à se déplacer puique les voitures de course passeront à trois reprises devant eux.



Les épreuves spéciales se déroulent en majeure partie sur le territoire de la commune de Petite Ile. La commune sudiste a déjà démarré le travail régulier de curage et de nettoyage des bas côtés afinde se parer de ses plus beaux atours en vue de ce week end sportif. Il est utile de réserver vos hébergements dès à présent si ce n’est encore fait tant la demande est importante pour ce rendez-vous rallystique désormais traditionnel. Les parcs fermés départ et arrivée sont situés à côté de la Mairie de Petite Ile Place du vieux moulin.



Le parc d’assistance unique sera situé sur la commune de Saint Joseph. Désormais situé à l’arrière des infrastructures sportives de la Cayenne en remplacement du site de la Caverne des Hirondelles, cette implantation devrait fluidifier la circulation au coeur de la commune de Saint Joseph. Le parc de regroupement sera situé juste avant l’entrée du parc d’assistance afin de permettre auxéquipes techniques des équipages d’intervenir dans les meilleures conditions possibles.



Les engagements sont ouverts à compter du Vendredi 21 Avril aux deux points habituels Nordet Sud comme précisé dans le Règlement particulier. Attention, la date de clôture des engagements est fixée au Lundi 8 Mai 2023 à Minuit.



Le Rallye du Sud Sauvage - ADA développe un total de 87 km chronométrés pour un total de 241km90. Le ratio d’épreuves de vitesse est donc de 35,96%