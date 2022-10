Communiqué Le RSMA part en tournée dans toute l'île

Le RSMA est en tournée dans les 4 coins de l’île. Par N.P - Publié le Mardi 4 Octobre 2022 à 16:28

Le communiqué :



Le RSMA est en tournée dans les 4 coins de l’île ! Au programme : informations, démonstrations et séances de sport !

Depuis le 3 octobre, la caravane du RSMA va à la rencontre des jeunes de 17 à 25 ans pour leur présenter les opportunités et offres de formation du régiment.



Plus de 300 places sont ouvertes jusqu’à la fin d’année, parmi les 38 filières de formation du régiment.

Cette tournée de recrutement permettra d’expliquer les avantages d’un parcours au RSMA (insertion professionnelle, logement, indemnité et permis) et de découvrir les filières les plus adaptées à chaque profil !



Les dates de la tournée (9h à 12h) : • 03/10 à ST JOSEPH, village bougé jeunesse • 04/10 à ST LOUIS, esplanade de la ZAC • 06/10 au TAMPON, parvis de la mairie • 10/10 à ST BENOIT, parvis de la Mairie • 11/10 à ST PAUL, à la gare routière • 13/10 à ST ANDRE, au parc du colosse

En bonus : 2 "journées découverte" le 5/10 à St Pierre et le 12/10 à St Denis

2 autres rendez-vous sont proposés aux 17-25 ans : des "journées découverte" dans les régiments de St Denis et de St Pierre pour une immersion dans la vie des volontaires.

Un circuit de visite sera proposé aux participants pour découvrir les différentes filières, les espaces de formation et toutes les facettes de la vie au régiment. Ouverture au public à partir de 9h00, dernière visite possible à compter de 15h00.

Journées réservées au 17-25 ans munis d'une pièce d'identité.

