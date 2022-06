Communiqué Le RN prépare un "plan d'action régional" à La Réunion

La candidate du Rassemblement national arrivée en troisième position du premier tour des élections régionales sur la première circonscription fait le point sur le scrutin national et évoque les perspectives du parti de Marine Le Pen pour les prochaines échéances locales. Voici son communiqué complet : Par NP - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 17:02

Suite aux résultats des législatives, le Rassemblement National devient la 1ère force d’opposition à l’Assemblée avec un score inédit de 89 sièges.



Nous sommes donc un parti puissant, structuré et solide qui traduit la demande des Français d’avoir des représentants dignes de recueillir leurs suffrages.



Nous avons donc bon espoir de ne plus subir la politique de casse sociale et psychologique d’E.Macron.



Par ailleurs je tiens à souligner que le groupe NUPES a trompé les électeurs. Ce n'est qu'un rassemblement de circonstance créé uniquement pour les élections, car chacune de ses composantes sera un groupe distinct dans l’hémicycle.



Ce groupe porté par JL.Mélanchon n’a obtenu que 72 sièges ce qui confirme que le RN est bien le 1er parti d’opposition.



Au niveau local, malgré le fait que nous n’avons pas eu de représentant du RN face à la machine régionale de la gauche radicale, j’ai frôlé la qualification au second tour avec seulement 363 voix d’écart face au candidat Mr Morel.



Le RN devient donc la 3eme force politique de Saint Denis et je suis fière de pouvoir représenter le 1er parti de France (13 millions d’électeurs) dans ma ville de naissance.



J’annonce officiellement que je me prépare pour les prochaines échéances électorales et à la demande des réunionnais, un travail approfondi sera mené pour redonner confiance à la population face aux politiciens tant décriés.



J’appel de ce fait la population réunionnaise à se rallier à notre mouvement afin que le 1er parti de France soit représenté en local avec nos spécificités. Nous ne pouvons pas laisser la gauche radicale diriger notre île et porter atteinte à nos valeurs et à nos traditions.



En outre, je serai le relais de la Réunion auprès de mes collègues élus au plan national.



Nous éradiquerons cette politique de clientélisme actuellement en œuvre à la Réunion, cette politique qui se sert de la misère sociale pour rester au pouvoir et servir ses propres intérêts.



Je tiens à dire aux citoyens réunionnais que le Rassemblement National à la Réunion mettra tout en œuvre pour agir et répondre à leurs problèmes.



Nous discutons actuellement sur un plan d’action régional dont nous vous ferons part prochainement.



Gaëlle LEBON du Rassemblement National

Saint Denis de la Réunion