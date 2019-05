Le RN explose dans les Outre-mer, son plus gros score national à Mayotte

C'est à Mayotte que le rassemblement national fait son plus gros score au niveau national, avec pas moins de 45,5% des voix.



De manière générale, les scores de la liste conduite par Jordan Bardella sont élevés dans les Outre-mer, où le parti de Marine Le Pen arrive en tête sur notre île (avec 31,2%), mais aussi en Guyane (27,5%), en Guadeloupe (23,5%), mais aussi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy (28,4%), en Nouvelle-Calédonie (26,6%) et à Saint-Pierre et Miquelon (24%).



En Martinique, c'est la liste LREM/MoDem (18,2%) qui arrive en tête, suivie du Rassemblement national (16,2%). La Polynésie place aussi le RN en deuxième position (16,4%), et Wallis et Futuna en troisième position avec 13,3% des voix.