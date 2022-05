A la Une . Le RN aux Législatives 2022 : "Enfin, La Réunion a compris", lance Johnny Payet

Par SI - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 14:10





Les affinités du maire de la Plaine-des-Palmistes pour Marine Le Pen ne datent pas d'hier. Alors qu'il était encore dans l'opposition en 2017, il était déjà l'un des rares élus de l'île à apporter son soutien à la tête d'affiche du Rassemblement National. Il lui a permis d'obtenir son meilleur score dans l'île avec 32,36% des voix.Pour cette campagne 2022, Johnny Payet, devenu entre-temps maire de la localité des hauts de l'Est de l'île, n'a pas oublié son "amie Marine" en lui apportant de nouveau son soutien, "séduit" par la vision portée par MLP au niveau national ou local. " La démocratie c'est d'accepter d'écouter n'importe quel parti politique" , nous confiait-il d'ailleurs en marge de cette visite.Preuve de la confiance entre les deux responsables politiques, le maire de la Plaine-des-Palmistes avait accueilli cette dernière en grande pompe dans sa commune en décembre dernier , lui remettant par la même occasion la médaille de la ville. Il accompagnera par ailleurs Marine Le Pen lors de l'émission Élysée 2022 début mars sur France 2.Devenu porte-parole de la candidate RN, Johnny Payet s'est attelé avec le délégué départemental du parti, Joseph Rivière, à mobiliser leurs équipes sur le terrain à travers plusieurs réunions publiques, sous la houlette d'André Rougé, le "monsieur Outre-mer" de Marine Le Pen.Et le travail entrepris ces derniers mois a fini par payer puisque leur candidate a réalisé un carton plein au soir du second tour dans l'île, Marine Le Pen étant arrivée en tête dans les 24 communes . "Une énorme fierté" pour Johnny Payet, qui compte bien surfer sur cette vague bleue marine pour implanter le RN durablement à La Réunion, notamment pour les scrutins locaux. Il se livre à Zinfos974 suite à cette victoire :

Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous aujourd'hui ?



Pour tout vous dire c'est une fierté tout d'abord dans ma commune puisque le constat est que le maire est en harmonie avec sa population et c'est excellent d'autant plus que j'avais fait campagne pour Marine



Qu'ont compris les électeurs réunionnais ?



Ils ont compris qu'il fallait arrêter de dénigrer Mme Le Pen en la taxant de raciste. Le Rassemblement National n'est pas le Front national. Ils ont vu que Marine a revu sa stratégie et ont constaté qui elle était réellement. Souvent, on entend dire par ses détracteurs qu'elle se cache derrière une image mais cela n'est pas la réalité. Je l'ai côtoyée et elle est devenu une amie au fil de nos rencontres aussi bien à La Réunion qu'en métropole. Elle ne joue pas un jeu, elle est vraiment elle. C'est la femme qui comprend tout, qui est là pour la France et qui a un cœur énorme.



Est-ce que la stratégie d'appeler les Réunionnais à voter Marine Le Pen a fonctionné ?



Oui, gagnante dans tous les sens. La population réunionnaise a gagné quelque chose aujourd'hui. On entend toujours, et cela me gêne de la part de certains politiciens, que les Réunionnais ou les Français ont voté par défaut. Je tire la sonnette d'alarme et je dis non : les électeurs réunionnais sont intelligents. Ils ont voté pour un programme, ils ont voté en toute connaissance pour la France de demain. Je n'accepte plus que l'on dise que les Réunionnais votent par méconnaissance, par erreur ou pour faire barrage.



Pendant des années, le Front national a été perçu comme un parti d'extrême droite pour ne pas dire raciste. Comment qualifierez-vous aujourd'hui le Rassemblement National ?



En 2022, dans cette nouvelle ère et avec cette nouvelle manière de voir les choses et de vivre, dans une période où les partis traditionnels se sont effondrés, je me pose souvent la question de savoir de ce qu'a été le Front National, qui n'a rien à voir avec le Rassemblement National qui veut bien dire ce qu'il est, à savoir un rassemblement de personnes qui ont envie d'un changement. Quand on me parle de Front national, donnez-moi la vraie définition ! Dans le temps qu'est-ce que l'on disait ? "Raciste, qui aime pas les Noirs". Aujourd'hui, cette accusation n'a plus lieu d'être et nos électeurs font aujourd'hui confiance à un programme, à une personne et des personnes autour qui veulent faire avancer leur territoire, qu'il soit basé sur le territoire hexagonal ou dans les Outre-mer, où je rappelle, on a également voté en masse pour Marine.

Durant la campagne, la question du pouvoir d'achat a été un des thèmes mis en avant par la candidate Le Pen. Par ailleurs, durant l'entre-deux-tours, cette dernière a fait un appel du pied aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Comment surfer sur la vague dite progressiste et est-ce que Marine Le Pen l'est réellement ?



Je dirais oui, après elle donnera elle-même son opinion. Mais dans ma vision, puisqu'elle fait appel au "rassemblement" national, c'est normal qu'elle soit progressiste. Maintenant elle répondra d'elle-même à cette question.



Dans ce cas-là, qu'est-ce qui selon vous la différencie de Jean-Luc Mélenchon ? On ne peut pas nier l'appel du pied lancé aux électeurs de la France insoumise...



La différence entre M. Mélenchon et Marine c'est que cette dernière tient à ses paroles. Sans aucune polémique, il faut arrêter avec cette hypocrisie portée par M. Mélenchon qui dit se battre pendant 5 ans contre la politique d'Emmanuel Macron et appelle au second tour à voter pour lui. Quand je dis hypocrisie, ce n'est pas méchant, c'est un mot que tout le monde comprend. Au dernier moment, entre parenthèses, il prend les gens pour des couillons en appelant à faire barrage contre Marine Le Pen. Heureusement qu'une partie des électeurs de Jean-Lui Mélenchon n'a pas suivi cet appel et nous ont rejoints. Je dirais même plus : si M. Mélenchon était au second tour de la présidentielle, j'aurais voté pour lui afin de faire barrage à Emmanuel Macron.