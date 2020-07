A la Une .. Le Quotidien placé en redressement judiciaire

Publié le Jeudi 2 Juillet 2020

Le Quotidien a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce ce mercredi. Le Visu aussi. "Malgré les efforts répétés réalisés au sein des différentes structures du Groupe Chane Ki Chune, le pôle presse du Groupe connaît depuis plusieurs années une situation économique très difficile dans un contexte de marché de la presse écrite structurellement en baisse", explique la dirigeante Carole Chane Ki Chune par voie de communiqué.



"La crise sanitaire sans précédent et les impacts économiques sur la presse quotidienne ont contribué à accélérer très significativement la dégradation des équilibres financiers des structures du pôle presse", précise-t-elle alors que les filiales Run Presse (qui distribue le journal) et Safi (qui l'imprime) ont parallèlement été placées en sauvegarde.



"La demande d’ouverture de procédure judiciaire est un acte de bonne gestion", défend-elle encore ses demandes auprès du tribunal de commerce. "Il est fait dans l’objectif de poursuivre les activités des sociétés et de préserver le plus d’emplois possible".



De leur côté, c'est forcément avec inquiétude que les salariés se préparent à une restructuration. La prochaine audience devant le tribunal de commerce se tiendra le 9 septembre prochain.