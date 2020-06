Economie Le Quotidien placé en redressement judiciaire mercredi ?

Le journal Le Quotidien de La Réunion est en difficulté financière, la société-mère SPR ayant dû demander un plan de sauvegarde en décembre 2019. La période d'observation étant achevée, et les difficultés n'ayant été résolues, la SPR devrait demander à être placée en redressement judiciaire ce mercredi, selon nos informations. Par N.P - Publié le Lundi 29 Juin 2020 à 17:05 | Lu 1388 fois

Un comité d'entreprise exceptionnel était convoqué ce matin au journal Le Quotidien. Les salariés auraient été informés que, suite aux difficultés financières du groupe, le journal serait placé en redressement judiciaire mercredi prochain, jour d'audience au tribunal de commerce.



La dirigeante de la Société de Presse de La Réunion (SPR) Carole Chane-Ki-Chune avait demandé en décembre 2019 une procédure de sauvegarde au tribunal de commerce, pour cause d'impossibilité de payer un découvert de deux millions d'euros que lui réclamait une banque réunionnaise.



Cette procédure de sauvegarde gelait les dettes de la société pendant six mois, période désormais révolue. Les salariés auraient été informés ce matin durant le CEE qu'une audience se tiendrait mercredi 1er juillet, avec pour conséquence éventuelle un redressement judiciaire, si toutefois le tribunal de commerce estime que les conditions sont réunies.