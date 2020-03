A la Une . Le Quai d'Orsay lance SOS UN TOIT pour les Français bloqués à l'étranger La solidarité entre Français s'organise dans le monde. SOS UN TOIT est un service d'urgence de mise en relation de Français bloqués à l'étranger et de Français établis hors de France pouvant les accueillir temporairement.





En attendant, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a mis en place une plateforme en ligne pour les Français ne disposant pas d’hébergement.



Pour y accéder, il suffit d'indiquer son adresse mail, la ville et le nombre de lits. Ce service d'entraide, mis rapidement en ligne pour faire face à la crise exceptionnelle du coronavirus, est disponible dans 197 pays, signale le Quai d'Orsay. Selon un dernier bilan, 130 000 Français de l'Hexagone sont bloqués à l'étranger, tentant de rentrer rapidement. Les fermetures de frontières et les liaisons aériennes suspendues compliquent leur tâche même si le gouvernement assure se mobiliser "pour obtenir l'autorisation de liaisons aériennes spéciales et pour que ces liaisons aériennes spéciales puissent être assurées par des vols commerciaux".En attendant, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a mis en place une plateforme en ligne pour les Français ne disposant pas d'hébergement. SOS UN TOIT est "un service d'urgence de mise en relation de Français bloqués à l'étranger et de Français établis hors de France pouvant les accueillir temporairement", précise le ministère. Il permet de proposer un hébergement temporaire gratuitement ou de déclarer sa recherche de logement en attendant un vol.Pour y accéder, il suffit d'indiquer son adresse mail, la ville et le nombre de lits. Ce service d'entraide, mis rapidement en ligne pour faire face à la crise exceptionnelle du coronavirus, est disponible dans 197 pays, signale le Quai d'Orsay. Nicolas Payet Lu 412 fois







