Le QG des Zazalé fête ses deux ans

Le 3 janvier 2017 à la suite du mouvement des Gilets jaunes, des révoltés ont poursuivi le combat en s’installant illégalement sur le rond-point des Azalées à l’entrée du Tampon. Deux ans plus tard, l’espace s’est transformé en lieu de vie, d’échange et de partage. Des ron kozé sont régulièrement organisés, des plantations et une scène ont notamment été réalisées.



Ces "irréductibles" au profil si différents continuent à se mobiliser sur différents terrains de lutte allant de la réouverture des jardins de Manapany, à la crise Covid, en passant par les enjeux climatiques ou encore la problématique de la leucose bovine.



Pour cet anniversaire, le QG des Zazalés perpétue son ambition de créer "un autre modèle de société". Ainsi sont organisés depuis ce dimanche matin 9H des ron rouvèr, des ateliers, des concerts, une fête du don…