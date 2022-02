A la Une . Le QG Zazalé a pris un gros choc

Le “QG des Zazalé” installé sur le rond point des Azalées depuis plus de trois ans a durement subi le passage du cyclone tropical intense. Par N.P - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 16:05

Les “militants des Zazalés” sont installés depuis les manifestations des gilets jaunes au rond point des Azalées au Tampon. Leurs installations, sommaires, n'ont pas tenu le choc lors du passage de Batsirai. Inondations, toiture envolée, arbres déracinés, ce vendredi les photos de leur abris, publiées sur leurs réseaux sociaux, montrent l'étendue des dégâts.



Les dégâts ne sont que matériels comme l'indiquent les habitants du lieu. Ils appellent à la solidarité pour reconstruire le camp de fortune et nettoyer les lieux, mais aussi “po fé kui manzé”...



Les membres du QG Zazalé indiquent également avoir des mangues et autres papayes à troquer.