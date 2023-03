Le Projet Alimentaire Territorial de Saint-Paul récompensé !

Et c’est une bonne nouvelle pour la Commune de Saint-Paul qui a appris sa nomination lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Salon de l’agriculture à Paris.



Pour rappel : la Commune a déposé un dossier de candidature pour son projet de PAT (Projet Alimentaire Territorial) dans le cadre de l’édition 2022-2023 de l’appel à projets national du Programme national pour l’alimentation (PNA), lancé du 21 novembre 2022 au 09 janvier 2023 par le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, en partenariat avec le Ministère de la Santé et de la Prévention, le Ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.



Le 13 février dernier, la Ville a obtenu la reconnaissance officielle de niveau 1 accordée aux PAT émergents par le Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire pour 3 ans.



Ce Projet Alimentaire Territorial de Saint-Paul intitulé “Vers une alimentation saine, durable et accessible à tous” est un projet fédérateur qui rassemble les acteurs et professionnels de l’alimentation de notre territoire afin de valoriser les produits agricoles et alimentaires. Il s’agit également de développer l’agro-tourisme, de favoriser les circuits court, d’accompagner la création et l’installation d’infrastructures afin d’améliorer la qualité de l’alimentation pour tous les Saint-Paulois.