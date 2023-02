Rubrique sponsorisée Le Programme de Réussite Éducative de Saint-Paul salué

Le Conseil Consultatif de la Réussite Éducative se tient le jeudi 16 février 2023 dans la salle du Conseil Municipal. Ce rendez-vous permet de présenter la programmation 2023 des actions du Programme de Réussite Éducative (PRE) de Saint-Paul et le budget alloué. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 17 Février 2023 à 10:26

Tous les partenaires de la commune y participent : le Délégué du Préfet de La Réunion, en charge de la Cohésion sociale et de la Jeunesse, Mikaël GUEZELOT, les représentant·es de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, de l’Éducation Nationale, de la Caisse d’Allocations Familiales, de la SHLMR et du Conseil Départemental.



Le sixième Adjoint au Plan Éducatif Global, et Président de la Caisse des écoles, Salim NANA-IBRAHIM, et la Conseillère municipale déléguée à la Politique de la Ville, Denise DELAVANNE, les accueillent pour cette séance de travail collectif. L’ensemble des acteurs saluent la réussite du PRE de Saint-Paul mais aussi l’engagement de l’équipe municipale et des services communaux.



Lancé en 2009, ce PRE, historiquement l’un des premiers de l’île, donne d’excellents résultats pour lutter contre le décrochage scolaire. Cet objectif se trouve au cœur des actions détaillées à ce Conseil Consultatif de la Réussite Éducative. Ce programme se décline ensuite dans les Bassins de vie.