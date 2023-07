A la Une .. Le Prix Athéna de la ville de St-Pierre récompense le roman "Riambel" de Pryia Hein

Le salon du livre Athéna, organisé par la mairie de Saint-Pierre, se tiendra du 5 au 8 octobre prochains, dans les jardins de la plage de la ville.

Ce matin, lors d'une conférence de presse, le maire Michel Fontaine a révélé la lauréate du prix Athéna, qui récompense l'auteur d'un roman écrit ou traduit en français. Le thème cette année, était "Engagement, liberté et vérité". Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 à 22:08

Le Salon du livre Athéna fêtera cette année son 10ème anniversaire. Mais ce n'est qu'en 2017 qu'est apparu le Prix Athéna qui est traditionnellement remis lors de la cérémonie d'inauguration du salon.



Cette année, le thème de sélection du jury était "Engagement, liberté et vérité". C'est le roman "Riambel" de l'auteure Pryia Hein qui a été retenu par les jurés.



Née à l’Ile Maurice, Priya Hein a d'abord fait des études de droit à Manchester (Grande Bretagne). En même temps, dans le cadre

de sa licence, elle a obtenu un certificat d’études politiques à l'IEP de Strasbourg. Elle est également détentrice d’un master

bilingue de l’Université libre de Bruxelles.



Pryia Hein est auteure de plusieurs nouvelles et livres pour la jeunesse. En 2017, elle est nominée par la Bibliothèque nationale de Maurice pour le Prix commémoratif Astrid Lindgren. Elle est également sélectionnée comme l’une des deux écrivaines émergentes de l’île Maurice pour le programme international d’écriture de l’Université de l’Iowa. Elle vit aujourd’hui entre l’Allemagne et son ’île natale.



Son premier manuscrit, Riambel, qui vient d'être récompensé par le prix Athéna, avait déjà remporté le Prix Jean Fanchette en 2021, dont le jury était présidé par J.M.G Le Clézio, prix Nobel de littérature 2008.



Son prix lui sera officiellement remis le 5 octobre à l'occasion de l'inauguration du salon Athéna, qui se déroulera dans les jardins de la plage de la ville de Saint-Pierre.





