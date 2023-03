Le Printemps des poètes revient à Saint-Paul

Animations, concert, ateliers d’écriture de poésies, de chansons, et de devinettes : le programme s’annonce riche, ambitieux et diversifié et s’adresse à un public familial. Des ateliers d’illustrations, en dessinant des visages afin de créer un mur du métissage seront aussi proposés. Enfin, un concert de poésies musicales interprété par Jim FORTUNÉ se déroulera le samedi 25 mars à partir de 16 heures à la médiathèque Leconte-de-Lisle.



Cette nouvelle édition du Printemps des Poètes a pour thème “Frontières” – limites à repousser constamment dans un monde qui rassemble, étonne ou dépayse, plus qu’il ne sépare. Cette année, cette manifestation est dédiée à la poétesse, romancière et professeur de philosophie Agnès GUENEAU.



Il s’agissait d’une personnalité engagée dans la littérature libre et ouverte sur le monde. Elle était un véritable zarboutan et militante de la langue Kréol et Française. Ce mois de mars contribuera également à mettre en valeur la langue française avec en plus les manifestations de “Dis moi, dix mots” et la Semaine de la Francophonie.