Le Prince Booba fait son show à Expobat de Saint-Paul

Sur scène, pas de bling bling, un t-shirt, un jean et une casquette et un Booba charismatique qui interprète ses grands succès de son dernier album Trône et également des titres posés aux sons plus exotiques pour ambiancer tout un public.



Loin du rappeur qui fait le menu frottin des Gossips français avec ses clashs, c’est tout simplement un artiste qui prend le temps, photos après photos, de papoter avec ses fans venus nombreux décrocher un souvenir du Duc de Boulogne. En Prince, il a permis aux personnes à mobilité réduite de pouvoir circuler librement sur tout le site et même permis à certains de pénétrer dans le backstage pour taper la causette et prendre quelques photos.



Bien sûr comme chaque artiste, il a aussi le visage de celui qui se laisse aller à certaines frivolités sur scène. "Je suis déçue de sa prestation car il a eu près d’une heure d’attente, il arrive fidèle à lui-même comme à chacun de ses concerts, bourré et défoncé avec sa propre bouteille d’alcool et son joint '100 % zamal' comme il le dit. Pour moi, le Duc du rap a fait son temps et ne tient plus le coup. Ses prestations sont toujours aussi magnifiques, il faudrait qu’il arrête de donner le mauvais exemple", explique Cassandre 18 ans mitigée.



Avec ses plaisanteries et ses gimmicks, Booba a fait un sacré show hier soir fort en émotions mais au final, le plus important c’était de faire plaisir à ses fans, peut-être un prochain rendez-vous avec le public réunionnais?