Le Président du TGI reçu par le Maire de Saint-Paul

Bruno Karl, président du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Saint-Denis, était en visite de courtoise ce mercredi à Saint-Paul. D’abord reçu à l’hôtel de Ville par le Maire, Joseph Sinimalé, et accompagné de Claude Cazal, coordonnateur des Maisons de Justice, M. Karl a effectué une tournée des Maisons de Justice et de droit de la Ville saint-pauloise, qui l’a conduit à la Saline, Plateau Caillou et sur le front de Mer.