Courrier des lecteurs Le Président des riches

Pour ironiser, François HOLLANDE disait : « Ce n’est pas vrai c’est le président des très riches ». Cela se confirme. Lors d’un débat, Emmanuel MACRON soutenait qu’il faut briser les monopoles. C’est le contraire qui va se produire concernant les auto-écoles.



Ce débat national est une mascarade. En remettant les maires dans les débats, il ne pense qu’à sa réélection. Ces maires, ignorés par le pouvoir jupitérien sont manipulés. Peut être à leur insu, peut être, avec leur consentement, car ils ont eux aussi, besoin de redorer leur blason. C’est insensé, ils viennent au débat, avec des griefs. Ils ressortent en applaudissant le Président.



Gilets Jaunes : Nous sommes entrain de nous faire enfumer. Il faut sortir ces sortants ! M. MACRON disait « Je veux une baisse drastique du permis de conduire » Autrement dit : Le permis est trop cher. Ou alors, je me fou de détruire une profession, pourvu que les consommateurs y gagnent. A court terme peut être, à moyen terme ce n’est pas vrai. Explications : Pour ouvrir un établissement de la conduite, aujourd’hui vous devez être diplômé, disposer d’une voiture et d’un local aménagé pouvant recevoir des handicapés. On vous délivre alors, un agrément attaché qu’à ce local. Il vous faudra remplir les mêmes conditions, si vous souhaitez d’autre agrément.



Ce que prévoit la reforme MACRON. C’est la délivrance d’un agrément de portée Nationale. C’est clairement, la voie de l’ubérisation. C’est déjà le cas pour la formation théorique (le code). C’est n’est pas forcément une mauvaise chose. Pour la conduite, c’est différent il va y avoir de la « casse ».



Les grands groupes vont créer leur réseau, via des plates-formes numériques. DEKRA – SGS – LA POSTE etc.… qui aujourd’hui font passer les examens code, vont s’y mettre. Qui empêchera les constructeurs automobiles, ou les operateurs SFR, ORANGE etc.… de s’y lancer ? C’est la « mort » des auto-écoles. Ces entreprises capitalistes ne sont pas connu pour se livrer concurrence, mais plutôt pour s’entendre sur le dos des consommateurs. Alors que la concurrence s’exerce entre les 11000 auto-écoles. Au début pour s’implanter, ils vont proposer des tarifs alléchants. De l’ordre de 30€/H je pense.



Celui qui va se faire plumer c’est le moniteur auto-entrepreneur. Il touchera 20€/H et devra supporter toutes les charges (sa couverture sociale et frais de véhicules). 10€X millions de permis « in the Pocket » pour ces oligopoles. Merci pour eux M. MACRON.



Les gens qui ne sont rien. Ce n’est pas qu’une phrase assassine dans votre bouche. Vous voulez vraiment les tuer, au profit de vos riches amis. C’est ça votre modèle économique ?



Les grandes surfaces ont tués les petits commerces et les agriculteurs. Les emplois et les salaires en souffrent. Et on n’en tire aucun enseignement. C’est mesquin, nos gouvernants sont-ils à ce point déshumanisés ? Avant d’être des révoltés, et encore moins des casseurs, ces gilets jaunes sont d’abord des désespérés. Ne vous leurrez pas, candidats au permis, comme pour les péages, les prix vont ensuite flamber.



Jacques Dijoux

St-Paul

Zinfos974 Lu 210 fois





Dans la même rubrique : < > Vous connaissez "Heïddy" ? Une merveille ! ​Simon Moutien n'est plus