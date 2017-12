Le Président de la Région partage un moment de tradition dans une famille réunionnaise

Le Président de la Région, Didier Robert s’est rendu ce mardi au Moufia à Saint-Denis, dans une famille affairée aux préparatifs de Noël. Lors de cette rencontre, Didier Robert a participé à la préparation d’un pâté créole aux côtés de Marie Françoise Lock Kang.



Un atelier culinaire durant lequel le Président de la Région a mis la main à la pâte pour cuisiner un pâté créole au poulet, avec les ingrédients de la gastronomie locale.



Durant les festivités de fin d’année et du Nouvel An, la préparation du pâté créole, à la viande ou à la confiture, est une tradition familiale ancrée dans la culture réunionnaise, et transmise de génération en génération par nos ancêtres. Selon le Président de la Région, "c’est ce moment de partage, de convivialité en famille que nous devons préserver lors des festivités de Noël".