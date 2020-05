« J’adresse mes plus sincères félicitations à Olivier RIVIÈRE maire de Saint-Philippe à l’occasion de sa très belle réélection. Le nouveau maire a été installé ce jour en présence de ses élus et adjoints. Il aura su avec talent et engagement inscrire sa commune sur la voie du développement et du progrès ».Didier ROBERTPresident du Conseil Régional de La Réunion