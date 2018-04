Le Président de la Région Réunion apporte son soutien au personnel médical et hospitalier du CHU Sud

"Je me suis rendu ce vendredi 13 avril 2018 à l'Hôpital de Saint-Pierre afin de visiter les urgences médicales, ainsi que le service de chirurgie infantile où il est prévu de supprimer 4 lits sur 10 et de réduire 9 postes au sein des effectifs, ce qui est particulièrement préoccupant.



J'apporte tout mon soutien au personnel médical et hospitalier mobilisé, qui dispense cette offre de soins depuis de nombreuses années avec des résultats très satisfaisants. J'ai pu constater tout le professionnalisme et la qualité des soins prodigués au CHU Sud.



Promouvoir une santé de proximité et de qualité est un combat que je mène aux côtés de la population du Bassin Sud, représentant 350 000 habitants dont le tiers d'enfants.



Dans les années à venir, cette population ne cessera d'augmenter et il est important de l'anticiper dès à présent.



Je souhaite donc rencontrer au niveau local les dirigeants du CHU de La Réunion, mais également intervenir au niveau national, afin de trouver ensemble des solutions satisfaisantes et revenir à un équilibre global de notre aménagement du territoire en matière de santé."