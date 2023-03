Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Président de la FFT en visite à Saint-Paul

Le Président de la Fédération Française de Tennis, Gilles MORETTON, visite le tennis club du quartier de la Baie avec le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, l’Adjoint délégué au Sport, Patrick LEGROS, le Président de la Ligue Réunionnaise de Tennis, Jean-Yves DENNEMONT, et les représentants de l’association Fête le Mur, ce lundi 20 mars 2023.

Tous découvrent ensemble les installations sportives du club de la Baie, partenaire associatif de la Ville très engagé en faveur de la démocratisation de ce sport tout comme l’association Fête le mur. À l’occasion de cette rencontre, ils échangent sur la formation des jeunes espoirs réunionnais de la petite balle jaune. Tout l’enjeu est de détecter les futures championnes et champions dès leur plus jeune âge.

Pour y parvenir, il faut donc les repérer, les préparer et les amener vers plus le haut niveau et la professionnalisation. Il s’agit aussi de faire découvrir aux marmay le tennis mais également les sports de raquette, en général. Des pistes étudiées et évoquées en présence du patron de la FFT, également invité prestigieux de l’Open des Brisants. Cette compétition de beach-tennis d’envergure internationale se termine à peine sur le sable de Saint-Gilles-les-Bains.

La venue de Gilles MORETTON témoigne de l’attractivité de ce tournoi : l’un des cinq plus grands tournois au monde labellisé Sand Séries par l’International Tennis Fédération et la Fédération Française de Tennis. L’Open des Brisants représente l’équivalent des quatre tournois du Grand chelem en tennis. Cette 12ème édition fait partie du circuit élite du tour mondial de beach-tennis.







Accueillir ce tournoi international pendant cinq jours a donné un rayonnement international inégalé à Saint-Paul, labellisée Ville Active et Sportive et Terre de Jeux 2024, et à la station balnéaire. Notre territoire, terre de championnes et de champions, a rayonné dans le monde entier grâce à la diffusion des matches sur la chaîne Youtube du club organisateur, le Bourbon Brisants beach-tennis, et sur une chaîne brésilienne.

De plus, 100 marmay de Saint-Paul se sont inscrits au tournoi. Des enfants de l’école de Carosse ont rencontré les champions tout comme une vingtaine d’enfants de Bras Canot grâce à l’association Tennis passion/Fête le mur. L’enjeu est de susciter des vocations voire de leur donner envie de devenir professionnel. Ce tournoi a aussi rassemblé le top 20 mondial du beach-tennis.

Le tableau n’a jamais été aussi relevé avec près de 600 joueuses et joueurs inscrit·es dont 480 réunionnais et 84 joueurs étrangers de 21 nationalités différentes. Recevoir une compétition de dimension internationale engendre aussi des retombées économiques, sportives, touristiques et médiatiques immenses. C’est toute la logique du soutien important de la commune à l’Open des Brisants.







