Le Président de Région pleinement mobilisé face à la deuxième vague du Covid-19

"Le Chef de l’Etat vient de prendre une décision difficile et lourde de conséquences pour le pays tout entier. Ce reconfinement national qui se veut plus souple que le premier, et qui s’applique de façon différenciée dans les territoires d’outre-mer, va fragiliser davantage des secteurs comme le tourisme, les transports, l’événementiel, la culture, la restauration, etc.



Décision a été prise par le Président de la République d’appliquer le principe de différenciation entre le territoire hexagonal et les territoires d’outre-mer. Le Gouvernement doit préciser dans les prochaines heures, les modalités de cette prise en compte de l’évolution du virus dans les outre mer. J’annonce dès maintenant que la Région Réunion va adapter ses aides économiques d’urgence déjà mises en place ces derniers mois pour soutenir les entreprises locales les plus touchées, notamment les PME et les TPE. L’ensemble des services régionaux et moi-même sommes déjà à pied d’œuvre pour définir de nouvelles modalités de soutien au tissu économique afin d’assurer les missions qui sont les nôtres, et être en soutien à l’ensemble des Réunionnais comme nous l’avons été à chaque instant depuis le début de cette crise sanitaire . Les dispositifs existants pourront notamment faire l’objet d’un allongement dans le temps.



J’appelle tous les Réunionnais à faire une nouvelle fois, preuve de résilience en respectant en particulier les gestes barrières ainsi que toutes les restrictions sanitaires évidentes."



Didier ROBERT,

Président de la Région Réunion