Le Président de Région participe au 3e salon Global Positive Forum

La Région Réunion engagée dans la démarche globale positive A l’occasion de la troisième édition du Global Positive Forum, présidé par Jacques Attali, le président de la Région Réunion, Didier Robert a été invité à prendre la parole et à partager des engagements positifs portés par la collectivité régionale.

Comment participer activement à un monde positif ? Comment les villes, les Etats, les entreprises...inscrivent leurs actions dans cette démarche ? Égalité des chances, éducation, développement des énergies renouvelables, gestion des déchets ... tous ces indicateurs doivent en effet être des leviers et des instruments de mesure pour orienter les politiques publiques et les stratégies des entreprises vers des indices de positivité.



« Les indices de positivité doivent être perçus comme des accélérateurs à l’accession à de meilleurs résultats » a tenu à rappeler Jacques Attali.



Ce rendez-vous international vise à partager les indicateurs et à mesurer les avancées ; ce rendez-vous qui rassemble de nombreux décideurs et entrepreneurs permet d’acter des engagements concrets pour progresser en réponse à l’appel des citoyens, des jeunes en particulier.

Le Président de la Région a évoqué la situation de La Réunion, avec ses richesses et ses atouts à l’exemple du dynamisme économique, du classement au patrimoine mondial de l’UNESCO comme attrait touristique incontestable ... mais aussi avec ses urgences telles que le taux de chômage, l’illettrisme, l’éloignement ... des urgences qui obligent la mise en oeuvre de politiques fortement axées sur les questions d’accès à la formation, les mesures et programmes pour plus d’égalité des chances avec le POP, les bourses, la continuité territoriale, le développement d’une gestion des déchets d’avantage tournée vers l’économie circulaire, la rénovation des logements...



En conclusion

Didier Robert a insisté sur deux dimensions essentielles à la réussite du territoire - celle de l’implication et de l’appropriation collective des citoyens sur le sujet du moindre impact environnemental (avec des dispositifs d’aides directes pour atteindre l’autonomie électrique d’ici 2030) - celle d’une plus grande place donnée aux citoyens avec les instances de démocratie participative et une plus grande proximité des institutions comme la Région.