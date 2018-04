<<< RETOUR La Réunion Positive

Le Président de Région Didier Robert aux cotés des acteurs économiques de Cilaos

Suite aux intempéries provoquées par les tempêtes Berguitta, Dumazile et Fakir, Cilaos a souffert des fermetures de La RN 5 (Route de Cilaos), qui a sérieusement touchée la vie économique du village. Ce mercredi 25 avril, le Président de Région était dans le cirque pour signer les conventions d’aides exceptionnelles aux entreprises de Cilaos et visiter les entreprises du centre-ville.



Lors de cette visite, Didier Robert a tenu rappeler son soutien à la mairie de Cilaos et aux acteurs économiques. « Je souhaite une véritable solidarité dans le règlement pragmatique de cette situation et rétablir la circulation dans les mêmes conditions. »



Pour rappel, les travaux de réhabilitation de la route se poursuivent, toujours en urgence (y compris week-end), pour une ouverture « normale » à la circulation envisagée fin avril, mais avec des travaux qui dureront encore plusieurs mois. 23 entreprises ont ainsi été sollicitées dans l’urgence, 7 jours sur 7 depuis plus de 3 mois, et poursuivent les travaux afin de sécuriser durablement et dans l’attente de la « nouvelle RN5 », l’accès à l’ensemble du Cirque de Cilaos.



Depuis février, La Région Réunion, en tant que chef de file de l’économie, a apporté des réponses opérationnelles et financières afin de permettre aux entreprises cilaosiennes de maintenir leurs activités.



Au niveau opérationnel, une permanence Région pour les aides économiques régionales a été mise en place du 7 au 16 février 2018. La permanence s’est tenue à la Mairie de Cilaos et a permis de donner le maximum d’informations sur les aides auxquelles les entreprises du cirque ont pu prétendre. Pendant 9 jours de permanence, 159 entreprises ont été recensées et 122 demandes réceptionnés.



Au niveau financier, une aide exceptionnelle de 2 millions d’euros dédiée au secteur économique, a été allouée afin de compenser les pertes provoquées par Berguitta.



L’objectif de cet accompagnement était de permettre aux entreprises de Cilaos, et plus particulièrement celles oeuvrant dans le tourisme, de faire face à leurs charges d’exploitation comme les salaires, les fournitures, les travaux d’entretien et les différentes charges diverses dans l’attente d’une reprise correcte de leur activité.



A ce jour 1 326 865,28 € ont déjà été engagés au profit de 80 entreprises, 34 entreprises ont déjà perçues les aides pour montant global 471 354,97 €.

