Rubrique sponsorisée Le Président Didier Robert organise le 3ème Sommet pour la Biodiversité et le Climat à La Réunion à la fin de l’année

Visite ministérielle - création de l’Agence Régionale de la Biodiversité – ARB Par La Réunion Positive - Publié le Jeudi 20 Août 2020 à 12:25 | Lu 160 fois





En marge de cette visite de terrain, le Président a confirmé l’organisation en fin d’année du 3ème Sommet sur le climat et la biodiversité à La Réunion avec la participation du Ministère des outre mer et de la Secrétaire d’État en charge de la transition Écologique et de la Biodiversité .



L’actualité et la terrible catastrophe qui touche aujourd’hui l’île Maurice avec l’échouage du vraquier Wakashio exigent une accélération dans la mise en œuvre des outils opérationnels et d’une gouvernance partagée à l’échelle régionale impliquant les territoires du sud ouest de l’océan Indien. Notre capacité à adapter les moyens de prévention et d’action est cruciale.



La Réunion est un haut lieu mondial de la biodiversité, inscrite depuis 2010 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. La fragilité de cette nature, l’importance de sa préservation face au changement climatique, et la résilience de notre territoire insulaire, nécessitent une cohérence des actions menées par les différents acteurs en synergie avec les Réunionnais et constituent des éléments clés pleinement intégrés dans la politique régionale.



Didier Robert a signé le 14 mars 2019 une convention tripartite avec l’État et l’Office français de la biodiversité (alors AFB).

Le processus est lancé et plusieurs étapes ont été franchies pour permettre la création de cette instance de gouvernance, qui a la particularité d’intégrer un volet sur la coopération régionale : Didier ROBERT a souhaité une ARB à échelle de l’océan Indien afin de mieux appréhender les priorités et les urgences.



Dans ce cadre, le président de Région organisera à la fin de l’année le 3ème sommet sur le climat et la biodiversité en associant les partenaires et les pays voisins.



En tant que Président de la Région Réunion et Vice Président de l’ONG REGIONS4, Didier ROBERT défend une nécessaire ouverture et un élargissement de l’Agence Régionale de la Biodiversité avec une dimension régionale « grand océan Indien » , en s’appuyant sur un savoir et une expertise éprouvée à La Réunion.



Une proposition qui sera faite solennellement à l’ensemble des pays voisins déjà sensibilisés, à l’occasion du Sommet de décembre 2020.

Pour rappel / les objectifs et missions de l’ARB :

Répondre au besoin d’un dialogue régulier, stratégique et d’anticipation entre les acteurs de la biodiversité,

construire une stratégie réunionnaise de la biodiversité établie collégialement sur le territoire.

Assurer une gouvernance en matière de biodiversité, notamment financière et technique,

Soutenir les filières économiques fondées sur la nature (emplois verts / entreprises de l’économie Circulaire...)

Soutenir la construction de nouvelles filières créatrices d’emplois sur le génie écologique à La Réunion (nouveaux métiers / agro écologie / tourisme vert….

Soutenir l’émergence d’une démarche « territoires engagés pour la nature » et de toute démarche vouée à la mobilisation citoyenne, indispensable pour relever le défi de la biodiversité. A l’occasion de son déplacement à La Réunion, le Ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu a visité, avec Bérangère Abba, Secrétaire d’Etat chargée de la transition écologique et de la biodiversité un chantier de lutte contre les espèces exotiques invasives, premières menaces exercées sur la biodiversité endémique de La Réunion, ainsi qu’un site de reconstitution de ponte des tortues marines. Le Président de la Région Didier Robert a rappelé le rôle et l’engagement concret de la collectivité pour la préservation et la valorisation du patrimoine naturel de l’île, et par ailleurs confirmé la volonté de développer les nouvelles filières et métiers et emplois autour de l’environnement.En marge de cette visite de terrain, le Président a confirmé l’organisation en fin d’année du 3ème Sommet sur le climat et la biodiversité à La Réunion avec la participation du Ministère des outre mer et de la Secrétaire d’État en charge de la transition Écologique et de la Biodiversité .L’actualité et la terrible catastrophe qui touche aujourd’hui l’île Maurice avec l’échouage du vraquier Wakashio exigent une accélération dans la mise en œuvre des outils opérationnels et d’une gouvernance partagée à l’échelle régionale impliquant les territoires du sud ouest de l’océan Indien. Notre capacité à adapter les moyens de prévention et d’action est cruciale.La Réunion est un haut lieu mondial de la biodiversité, inscrite depuis 2010 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. La fragilité de cette nature, l’importance de sa préservation face au changement climatique, et la résilience de notre territoire insulaire, nécessitent une cohérence des actions menées par les différents acteurs en synergie avec les Réunionnais et constituent des éléments clés pleinement intégrés dans la politique régionale.Didier Robert a signé le 14 mars 2019 une convention tripartite avec l’État et l’Office français de la biodiversité (alors AFB).Le processus est lancé et plusieurs étapes ont été franchies pour permettre la création de cette instance de gouvernance, qui a la particularité d’intégrer un volet sur la coopération régionale : Didier ROBERT a souhaité une ARB à échelle de l’océan Indien afin de mieux appréhender les priorités et les urgences.Dans ce cadre, le président de Région organisera à la fin de l’année le 3ème sommet sur le climat et la biodiversité en associant les partenaires et les pays voisins.En tant que Président de la Région Réunion et Vice Président de l’ONG REGIONS4, Didier ROBERT défend une nécessaire ouverture et un élargissement de l’Agence Régionale de la Biodiversité avec une dimension régionale « grand océan Indien » , en s’appuyant sur un savoir et une expertise éprouvée à La Réunion.Une proposition qui sera faite solennellement à l’ensemble des pays voisins déjà sensibilisés, à l’occasion du Sommet de décembre 2020.Répondre au besoin d’un dialogue régulier, stratégique et d’anticipation entre les acteurs de la biodiversité,construire une stratégie réunionnaise de la biodiversité établie collégialement sur le territoire.Assurer une gouvernance en matière de biodiversité, notamment financière et technique,Soutenir les filières économiques fondées sur la nature (emplois verts / entreprises de l’économie Circulaire...)Soutenir la construction de nouvelles filières créatrices d’emplois sur le génie écologique à La Réunion (nouveaux métiers / agro écologie / tourisme vert….Soutenir l’émergence d’une démarche « territoires engagés pour la nature » et de toute démarche vouée à la mobilisation citoyenne, indispensable pour relever le défi de la biodiversité.