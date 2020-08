Le Président Didier ROBERT annonce 100 000 masques pour les lycéens réunionnais

Rubrique sponsorisée Le Président Didier ROBERT annonce 100 000 masques pour les lycéens réunionnais

​Dans le cadre de la visite du Ministre des outre mer, Didier ROBERT s'est rendu ce lundi au Lycée Jean Hinglo du Port, en compagnie de Sébastien LECORNU. Le Président de la Région annonce que 100 000 masques sont mis à disposition immédiate des lycéens pour cette rentrée. Afin de préserver l'activité économique de l'île, déjà durement frappée, il demande également à l'État de participer à la rénovation et à la construction de nouveaux lycées.

« Dans un premier temps, je tiens à répondre aux inquiétudes exprimées par les parents d’élèves autour de cette rentrée. Je leur annonce que la Région met à disposition plus de 100 000 masques pour les lycéens. La collectivité régionale lance également un appel d’offres, afin que nos jeunes soient rapidement équipés de masques en tissu », affirme Didier ROBERT.



Compte tenu de la propagation du virus, le Président de Région a tenu à rassurer la communauté éducative dans son ensemble. « Tous les personnels seront équipés en masques de protection. Ils auront à disposition des distributeurs de solution hydroalcoolique », a t’il rajouté.



La crise Covid19 frappe durement le secteur du bâtiment. Le Président de la Région a proposé au Ministre des Outre Mer, d’intégrer dans le plan de relance du Gouvernement les travaux de mise aux normes des lycées en terme de sécurité et d’environnement. Également d’inclure dans ce plan économique, le financement de la construction du lycée des métiers de la mer dans l’Ouest et celui des métiers du tourisme à l’Étang-Salé. « Cette crise sanitaire va avoir de lourdes conséquences qui vont s’inscrire dans le temps. Nos jeunes doivent avoir dés maintenant, des outils performants et modernes leur permettant de traverser cette période difficile ».



De même, Didier ROBERT a plaidé pour la mise en place d'une action concertée entre l’État, la Région et les Collectivités locales, afin de favoriser la maîtrise et l'utilisation des outils numériques scolaires par l'ensemble des élèves, collégiens et lycéens. « J’en veux pour exemple l’outil POP, qui indéniablement a facilité le travail en distanciel durant le confinement. C’est en conjuguant nos moyens et nos savoir-faire que nous serons pleinement efficaces », a conclu Didier ROBERT.