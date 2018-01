<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Le Président, Cyrille Melchior visite le Sud et rencontre les élus après le passage de Berguitta - 19 janvier 2018

Faisant suite au passage de la forte tempête tropicale Berguitta, le Président du Département Cyrille Melchior, s’est rendu dans le Sud de l’île ce vendredi 19 janvier, une région durement frappée par le phénomène.

C’est accompagné des maires des communes visitées, Michel Fontaine, André Thien Ah Koon, Patrick Malet et du Député David Lorion, que cette visite de terrain a permis au Président de se rendre compte des importants dégâts occasionnés notamment sur les routes départementales, RD72, CD3, route de Bérive, chemin Stéphane ou encore le carrefour des trois ravines…"La solidarité territoriale doit s’exprimer avec Berguitta et le Département ne peut qu’être solidaire avec les communes" a t’il indiqué.



Après s’être rendu sur les zones sinistrées et rencontré Jean-Claude Lacouture et ses services en mairie de l’Etang Salé, Cyrille Melchior a participé à une réunion de travail en présence de l’ensemble des maires et des présidents d’EPCI du Sud et de l’Ouest dans les locaux du Syndicat Mixte de Pierrefonds.



Les édiles ont chaleureusement remercié le Président Melchior pour cette initiative et ont indiqué les principales dégradations sur leur commune telles que le réseau routier et ses infrastructures et les exploitations et chemins d’accès des agriculteurs.

Après le tour de table, le Président a rappelé que le Département et les Communes étaient des partenaires et a rassuré l’ensemble des Elus du soutien de la Collectivité "nous sommes à côté de vous, nous sommes des élus de proximité".



3 annonces ont été faites et portent sur :



- une augmentation de 5 M€ pour les routes soit un investissement de 25 M €. "Cet effort permettra aux maires de mener des travaux pour éviter les inondations avec l’aménagement des infrastructures et écoulement des eaux pluviales (buses, caniveaux…). Il est à noter que les maires pourront être des maîtres d’ouvrages. Le réseau routier est essentiel, la vie économique en dépend ainsi que celle des familles" ;



- un soutien aux agriculteurs qui se traduira par une aide à la replantation. "Ce sont surtout les maraîchers qui ont souffert mais nous attendons le rapport demandé à la Chambre d’Agriculture sur les dégâts causés par Berguitta. Puis, naturellement nous serons auprès de ces exploitants pour qu’ils obtiennent de l’Etat la reconnaissance de calamité agricole qui leur permettra de mobiliser des crédits. Concernant les dégâts sur les chemins agricoles, nous activerons des fonds du FEADER".



- une enveloppe de 20 M€ pour la solidarité territoriale. "C’est un nouveau contrat de confiance, un partenariat Département/Commune pour des projets de proximité. Ils peuvent être de plusieurs ordres comme un soutien aux familles sinistrées (public fragile) avec un accompagnement rapide, etc."



Pour terminer cette visite de terrain, Cyrille Melchior s’est rendu en compagnie du maire Bruno Domen et du Député Thierry Robert sur les zones sinistrées de Saint-Leu, une commune qui a particulièrement souffert dans les Hauts. Une nouvelle fois, les gros points noirs sont l’écoulement des eaux pluviales et les éboulis sur la route départementale.



