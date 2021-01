La grande Une Le Premier ministre mauricien accusé d'avoir tué un piéton il y a plusieurs années

L'avocat et leader du Reform Party, Roshi Bhadain, a accusé aujourd'hui, preuves à l'appui, le Premier Ministre mauricien Pravind Jugnauth d'avoir tué un piéton il y a quelques années dans un accident de la route. Et bizarrement, de ne pas avoir été arrêté par la police, comme il est de coutume à Maurice en de telles circonstances. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 31 Janvier 2021 à 16:57 | Lu 597 fois

L'ile Maurice est traversée actuellement par une crise sans précédent. Rappelez-vous de l'affaire du Wakashio et des manifestations monstres qui avaient réuni des dizaines de milliers de personnes pour protester contre l'inaction du gouvernement, et en particulier de Pravind Jugnauth, le Premier ministre. Le tout sur fond de forts soupçons, dans la population, sur l'implication de personnalités très haut placées -suivez mon regard- dans des trafics de drogue.



Un agent électoral du parti du Premier ministre dont le meurtre aurait été déguisé en suicide



C'est dans ce contexte qu'est survenue l'affaire Kistnen, du nom d'un agent du MSM, le parti du Premier ministre, officiellement décédé d'un suicide mais dont le médecin légiste a fini par avouer qu'il n'aurait pas pu se suicider dans ces conditions. L'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam a parlé de 1.200 Bangladais que ce dernier aurait véhiculés dans différentes circonscriptions pour voter plusieurs fois lors des élections de 2019. On aurait également évoqué des appels d'offres plus que douteux dont aurait bénéficié cet agent électoral de la part du gouvernement, manoeuvres qu'il s'apprêtait à révéler, ce qui expliquerait son assassinat.



Selon l'enquête des journalistes, ce crime aurait été commandité par une "mafia" et le nom d'un ministre a même été cité.



Même Netflix n'aurait pu imaginer un tel scénario.



Pravind Jugnauth aurait tué un piéton il y a quelques années et n'aurait pas été arrêté



Dernier rebondissement en date, les avocats de Soopramanien Kistnen avaient donné rendez-vous à la population aujourd'hui en promettant de nouvelles révélations. Et force est de reconnaitre qu'ils n'ont pas menti.



Roshi Bhadain, le leader du Reform Party, a allégué, documents à l’appui que le Premier ministre Pravind Jugnauth avait déjà été impliqué dans un accident de la route mortel à Curepipe, il y a plusieurs années.



Comme preuve, il a brandi un document qu’il a qualifié de "déposition faite par Pravind Jugnauth" à l'époque.



Selon Roshi Bhadain, Pravind Jugnauth aurait déclaré à la police qu'il était au volant de sa Volkswagen Polo noire lorsqu’il a percuté un piéton. Ce dernier, Jean Toussaint I., âgé de 53 ans, n’avait pas survécu à ses blessures.



Roshi Bhadain laisse entendre que Pravind Jugnauth aurait déclaré que l’homme serait apparu soudainement devant le véhicule de l’actuel leader du MSM. Mais Roshi Bhadain a soutenu qu’il est étonnant que personne n’ait entendu parler de cet accident mortel jusqu’ici. De plus, il s’est dit étonné que Pravind Jugnauth n’ait jamais été arrêté pour cet accident.



Il est en effet de coutume à Maurice que la police arrête toute personne impliquée directement dans un accident mortel, même si les éléments laissent penser que la personne n’est pas fautive.



Pravind Jugnauth aurait acheté un terrain de 1,7 ha payé par un intermédiaire



Roshi Bhadain a souligné que l’équipe des Avengers, un groupe d'avocats qui enquête sur ces différentes affaires, va continuer à travailler sur ce dossier aussi, tout comme celui d’Angus Road, une autre affaire dans laquelle est impliqué Pravind Jugnauth.



Pravind Jugnauth a acheté auprès de la société sucrière Bel Air Sugar Estate, un terrain de 1,7 ha à Angus Road en trois transactions dont les deux dernières pour un montant total d'environ 560.000€ (valeur d'aujourd'hui). Bizarrement, l’ex-responsable des ventes immobilières de Bel Air Sugar Estate a révélé que pour la transaction de 2008, ce n’était pas Pravind Jugnauth qui avait payé la somme mais un certain Loganaden Govinden, connu sous le nom de Alan Govinden, domicilié à Londres.



Plus tard, Pravind Jugnauth lui aurait demandé de rédiger le contrat de vente au nom de ses filles. Or Pravind et Kobita Jugnauth ont toujours juré devant notaire que c'étaient eux qui avaient payé la somme...



A n'en pas douter, le feuilleton est loin d'être terminé.

