Le Premier ministre en visite prochainement à La Réunion

Le président de Région a annoncé ce midi, en marge de ses voeux à la presse, la visite prochaine d’Edouard Philippe à La Réunion.



"Nos nouvelles relations avec le Gouvernement doivent nous amener à plus de cohérence et d’efficacité", ambitionne Didier Robert. "Le Premier ministre va venir et nos équipes travaillent sur un nouveau Matignon (les accords de Matignon, ndlr) pour établir un nouveau projet réunionnais", a-t-il ajouté.