Le Premier ministre annonce une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes

C’est 110 milliards d’euros que le gouvernement annonce mettre sur la table dans le cadre du plan d’urgence. Dans ce budget, 7 milliards sont consacrés au fonds de solidarité. L'État interviendra dans le capital des entreprises en difficulté à hauteur de 20 milliards. De son côté, le chômage partiel coûtera 24 milliards.



Concernant la santé, 8 milliards d'euros seront dédiés aux dépenses exceptionnelles, dont la moitié pour l'achat de masques. Le Premier ministre a également détaillé les primes destinées aux personnels hospitaliers : 1 500 euros pour ceux qui ont particulièrement fait face à l'épidémie et 500 pour les autres. L'ensemble des soignants (internes et agents administratifs) toucheront cette prime exceptionnelle. De plus, une majoration à 50 % des heures supplémentaires sera effectuée.



Le chef du gouvernement a également détaillé les contours de "l'aide exceptionnelle aux familles les plus modestes" annoncée lundi par le président. 150 euros seront alloués le 15 mai aux ménages au RSA auxquels sont ajoutés 100 euros par enfant. De plus, 100 euros seront alloués aux ménages qui sont bénéficiaires d'aides au logement.