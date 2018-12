A la Une . Le Premier ministre annonce un moratoire sur la hausse des taxes des carburants Le Premier ministre a annoncé une suspension de la hausse des taxes sur les carburants. Une revendication majeure des Gilets jaunes.

Édouard Philippe a confirmé mardi matin pendant une réunion de groupe des députés LREM et MoDem, le choix du gouvernement d'un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants.



Ce geste intervient après deux samedis très agités à Paris, notamment, où les gilets jaunes ont renouvelé leur exaspération devant la hausse de la taxe sur le carburant.



Le premier ministre a dévoilé les décisions de l'exécutif devant les députés La République En Marche et Modem ce mardi matin à l'Assemblée nationale. Il a par ailleurs annoncé aux parlementaires qu'il présenterait des "gestes d'apaisement" à la télévision une fois cette réunion d’explication de la politique du gouvernement conclue avec ses députés de la majorité. Cet échange précède un "grand débat" sur la fiscalité et la mobilité, a promis Edouard Philippe, sous la menace d’un troisième samedi de manifestations, parfois violentes comme à Paris samedi dernier.



"Il nous faudra débattre du juste niveau du service public"



Il y aura demain un débat à l'Assemblée suivi d'un vote, a confirmé Edouard Philippe aux députés. "Il faut faire en sorte que le débat engagé par le président de la République ait lieu dans de bonnes conditions", a-t-il ajouté.



Edouard Philippe devrait préciser aujourd'hui à la télévision les "gestes" du gouvernement sur la fiscalité.



A 13H (Paris), Edouard Philippe vient de confirmer les informations partagées ce matin au sein du groupe majoritaire : "Je suspends pour 6 mois la hausse de la taxe carbone, sur l’essence, le fioul et le diesel."



"Je veux ouvrir un large débat sur les impôts et les dépenses publiques. Il faut plus de transparence sur les impôts en France. Nos impôts sont les plus élevés d’Europe, notre système fiscal est terriblement complexe. Il nous faudra débattre du juste niveau du service public dans les territoires, et notamment les territoires ruraux car ce que nous avons entendu, c’est aussi une demande de plus de service public. Cette concertation ne doit ressembler à aucune autre. Il y a aura bien sûr un dialogue au niveau national. Mais le débat doit aussi avoir lieu au plus près des Français, sur tous les territoires, dans leur diversité. Le débat commencera dès le 15 décembre et il se terminera pour le 1er mars. Il devra déboucher sur des traductions concrètes dans la vie quotidienne de nos compatriotes", a déclaré le Premier ministre.

Ceux qui ont cassé ces lieux ont cassé les biens des Français. Ce sont les impôts des Français qui seront utilisés pour réparer les dégâts et indemniser. Les auteurs de ces actes sont recherchés et ils seront punis. https://t.co/D6VW6Fwxdc — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 4 décembre 2018 Zinfos974 Lu 1798 fois





Dans la même rubrique : < > Violences sur un barrage : La justice ne lâche rien Le durcissement du nouveau contrôle technique suspendu pour 6 mois