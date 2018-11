A la Une . Le Préfet met 26 stations services à disposition de la population





Pour des raisons de sécurité, la livraison, l’enlèvement et le transport de carburants en jerricanes ou tout autre contenant à emporter est interdit sur l’ensemble du département.



26 stations services sont ouvertes à la population.



Arrondissement NORD: TAMOIL 2 canons, rue Léopold RAMBAUD à Saint-Denis

VITO Boulevard Sud (près de Picard) à Saint-Denis

TOTAL Les Cafés à Sainte-Marie

VITO Ravine des Chèvres à Sainte-Marie

VITO Quartier Français à Sainte-Suzanne Arrondissement OUEST VITO Compagnie des Indes au Port

TAMOIL au Port

TAMOIL à Saint-Paul Centre

ENGEN Eperon à Saint-Paul

TOTAL à Saint-Gilles les Hauts

TOTAL Route des Tamarins à Saint-Paul

VITO Portail à Saint-Leu Arrondissement SUD ENGEN RN1 à Etang Salé

ENGEN à Entre Deux

TAMOIL Pierrefonds à Saint-Pierre

TOTAL Banks à Saint-Pierre

TAMOIL Mon Caprice à Saint-Pierre

VITO Pierrefonds à Saint-Pierre

VITO Terre Rouge à Saint-Pierre

VITO Vincendo à Saint-Joseph

VITO LE GOL à Saint-Louis

Arrondissement EST ENGEN Bras Fusil RN3 à Saint-Benoit

TOTAL à Saint-Benoit

ENGEN Cocoteraie à Saint-André

VITO à Saint-André Centre

TOTAL COMBUSTON à Saint-André

La liste des stations services réquisitionnées dans le cadre du plan ressources hydrocarbures du dispositif ORSEC, activé le 19 novembre 2018, est actualisée.



14 stations services restent réquisitionnées pour approvisionner les véhicules des services de secours, d’urgence et de sécurité.

Les véhicules classés prioritaires et les moyens de contrôle sont listés dans l’arrêté préfectoral disponible sur le site des services de l’État à La Réunion



S’agissant de dispositions dérogatoires de droit commun, ces mesures sont susceptibles d’évoluer. En cas d’urgence, il est recommandé de s’adresser à la préfecture.



Il est recommandé aux personnes non concernées par l’arrêté préfectoral de ne pas se rendre dans les stations-services et de n’user de leur véhicule qu’en fonction des réserves de carburant dont elles disposent.



Liste des stations réquisitionnées :

Les horaires de réquisition sont fixés de 08h à 12h et de 14h à 18h.



Saint-Denis ENGEN - Bois de Nèfles

VITO la source

VITO Deux Canons Le Port TOTAL - ZAC 2000 - Rue Claude Chappe Saint-Paul ENGEN – La Saline

VITO Saint-Paul – Route Nationale 1 (Caverne) Cilaos ENGEN Saint-Pierre TOTAL Pierrefonds - Route Nationale 1

ENGEN – RD 26 Saint-Joseph VITO Le Tampon TOTAL 3 Mares

