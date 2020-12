A la Une .. Le Préfet et Ericka Bareigts célèbrent le 20 décembre

Pour ce 20 décembre particulier placé sous le signe des mesures sanitaires, Jacques Billant et Ericka Bareigts se sont rendus au cimetière de l’Est pour commémorer la mémoire des esclaves de l’île. Par NP - Publié le Dimanche 20 Décembre 2020 à 11:44 | Lu 68 fois

Pour la première fois, le 20 décembre ne sera pas placé sous le signe de la fête à La Réunion. En raison des mesures sanitaires, le préfet interdit toutes festivités pour la fête nationale péi. Seules des commémorations dans un cadre défini sont autorisées.



C’est le cas au cimetière de l’Est à Saint-Denis où se sont rendus le préfet et la maire de Saint-Denis. Après avoir entendu des chants, ils se sont recueillis sur la tombe de Toinette, la seule esclave ayant une sépulture sur la commune de Saint-Denis. Ils se sont ensuite rendus aux monuments aux morts du cimetière pour se recueillir.







