A la Une .. Le Portrait de Lyna Boyer à Miss France

Les vidéos de présentation des 29 candidates à Miss France 2021 ont été dévoilées. Lyna Boyer, Miss Réunion 2020, fait partie des favorites. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 1 Décembre 2020 à 06:28 | Lu 887 fois

La Réunionnaise Lyna Boyer participe au plus grand concours de beauté de France. Miss Réunion 2020, Lyna Boyer, compte parmi les 29 candidates en lice pour devenir Miss France.



Les portraits vidéo de l'ensemble des prétendantes à la couronne ont été mis en ligne. Lyna Boyer y explique que "l'élection de Miss France est un rêve."



La Possessionnaise évoque aussi la cause qu'elle souhaite défendre: "J'aimerais être une figure d'espoir pour les jeunes victimes de harcèlement scolaire." Elle conclut la vidéo en assurant: "J'ai un esprit de battante".



Le concours de Miss France se déroulera le 19 décembre au Puy du Fou.











Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur