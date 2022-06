Faits-divers

Le Port : une personne évacuée de son appartement par la grande échelle

Intervention périlleuse ce dimanche matin au Port. Les sapeurs pompiers ont dû entrer dans un appartement situé sur l'avenue Rico Carpaye à l'aide de la grande échelle. Selon une riveraine, les secouristes ont pu extirper une femme de son appartement et ses trois enfants. La mère de famille aurait fait un malaise, information non confirmée par le SDIS. Elle a pu être placée sur une civière pour être extraite de son logement et enfin prise en charge trois heures environ après le début de l'intervention.