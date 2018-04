Le Port : un homme a failli mourir écrasé sous les conteneurs

Un employé du Port Est raconte sur Facebook :



"Mr le Préfet,



N'ayant aucune alerte, je me suis rendu au travail comme tous les matins. Je travaille sur les quais au Port Est. Il n'y avait pas de vent à 7h.



Je me suis rendu dans les travées pour effectuer des contrôles journaliers, mais aujourd'hui rien ne s'est passé comme d'habitude.



En sortant du lieu de stockage des conteneurs, entre les deux rangées, tout est tombé.



A 15 secondes près, vous auriez eu un décès sur la conscience.



Je vous prie Mr le Préfet de bien vouloir vous rendre à l'extérieur de vos locaux afin de constater les intempéries par vous même.



Et si vous avez du mal à évaluer une situation à risques, alors je vous en supplie abandonnez votre poste car un jour ou l'autre la Réunion se retournera contre vous.



J'aurais pu ne jamais revenir du travail aujourd'hui".