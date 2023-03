A la Une . Le Port : un accident entre une voiture et une moto au giratoire de la rivière des galets

Aux alentours de 10h30 ce matin, un accident s'est produit entre une moto et un véhicule léger. Les secours sont actuellement sur place, et demandent aux usagers d'éviter le secteur. Le bilan de l'accrochage n'est pas encore connu. Par La rédaction - Publié le Jeudi 16 Mars 2023 à 10:48