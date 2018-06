Faits-divers Le Port: les jeunes délinquants interceptés En mai dernier, trois mineurs du Port ont voulu jouer les caïds face à des policiers. Rejoints par une dizaine de jeunes, les policiers ont dû se retirer. Mais ils ont tous été placés en garde à vue ce jeudi et ont écopé de COPJ et de CCPV avec un contrôle judiciaire à la clé.

Le 27 mai dernier, vers 23 heures, trois jeunes traînent dehors vers le rond-point de la Butte Citronnelle, au Port. Alors qu'ils fumaient la chicha dans la rue, des policiers de la BAC, pendant leur ronde de nuit, leur ont demandé leur carte d'identité.



En plus de ne pas vouloir coopérer, l'un d'eux, âgé de 14 ans, s'est muni du charbon brulant de la chicha. Il a menacé les policiers en soufflant la braise dans leur direction.



Mais la tension monte et les trois mineurs comprennent qu'ils ne feront pas le poids. C'est alors qu'une dizaine de jeunes du quartier arrivent en renfort, dont deux frères leaders âgés de 19 et 21 ans. Ce sont désormais les policiers qui se retrouvent en position d'infériorité. Ils se défendent à coup de bombe lacrymogène et décident de partir.



Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont dit leur dernier mot. Tout ce beau petit monde a été convoqué jeudi en garde à vue. Alors qu'ils auraient dû faire un séjour en prison, les deux frères écopent seulement de COPJ et de CCPV avec un contrôle judiciaire à la clé. Charline Bakowski Lu 943 fois





