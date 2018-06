Faits-divers Le Port: il agresse son ti-père avec un couteau

La scène de dispute s'est déroulée pendant la nuit de samedi à dimanche au Port. Un jeune de 22 ans, qui n'accepte pas que sa mère ait refait sa vie avec cet homme, s'est énervé au point de se munir d'un couteau.



Une dispute habituelle qui a cette fois-ci dégénéré. Après avoir fait des mouvements dans le vide, le jeune homme finit par toucher son beau-père, et à plusieurs reprises.



Résultats: le ti-père écope de 4 jours d'ITT. La police a pu intervenir, pour intercepter le jeune violent. Lors de sa garde à vue, il reconnait les faits et les policiers découvrent également que ce dernier était sous l'emprise d'un cocktail à base d'alcool et de Rivotril.



"Il devrait être déféré aujourd'hui devant le parquet de Saint-Denis en vue d'une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel sous le régime de la comparution immédiate dès lundi", souligne le JIR.





