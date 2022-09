A la Une . Le Port et Saint-Denis : Deux motards interpellés lors d'un rodéo

Dans le cadre de la lutte contre les rodéos urbains, les policiers ont procédé à deux interpellations ce dimanche. Ils ont fait l'objet de caillassages lors de leurs interventions Par NP - Publié le Lundi 12 Septembre 2022 à 16:23





Simultanément au Port, une seconde interpellation par les motocyclistes se déroulait pour les mêmes motifs.



Les deux individus ont été placés en garde à vue et seront prochainement fixés sur leur sort judiciaire. L'un d'eux se trouvait sous bracelet électronique.



Lors des deux interventions, les forces de l'ordre ont fait l'objet d'un caillassage. Aucun blessé n'est à déplorer dans leurs rangs. Ce dimanche après-midi, les policiers de la brigade anticriminalité ont arrêté dans le quartier des Camélias à Saint-Denis un conducteur de moto-cross alcoolisé qui a tenté de prendre la fuite.Simultanément au Port, une seconde interpellation par les motocyclistes se déroulait pour les mêmes motifs. Une course poursuite qui a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux. Le véhicule est immobilisé en attente de sa destruction ordonnée par la justice.Les deux individus ont été placés en garde à vue et seront prochainement fixés sur leur sort judiciaire. L'un d'eux se trouvait sous bracelet électronique.Lors des deux interventions, les forces de l'ordre ont fait l'objet d'un caillassage. Aucun blessé n'est à déplorer dans leurs rangs.