Le Port: Violent et saoul, il coupe son bracelet électronique et s'en prend aux policiers

Considéré comme incontrolable, un jeune Portois de 20 ans a été placé sous bracelet électronique.



Mais, saoul, le jeune homme est venu d'autant plus violent ce vendredi. Il a alors coupé le bracelet électronique qui était accroché à sa cheville.



Saoul et violent, le propre père du jeune homme a alerté une patrouille de police-secours. Les agents ont du mal à le raisonner, l'un deux a même reçu des coups et été blessé au nez. La brigade anticriminalité a dû venir en soutien pour réussir à interpeller cet individu.



Le Portois a donc "été incarcéré pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire. Il est convoqué au tribunal en avril pour s'expliquer sur ces faits.", souligne le JIR.