Communiqué Le Port: "Une opacité sur beaucoup de dossiers", dénonce l'opposition L'opposition municipale du Port pousse un coup de gueule. Voici le communiqué :

Lors de la conférence de presse que j'ai tenue le 18 septembre 2018 en présence de Patricia FIMAR, Norbert VINCENT, Sabine LETOULLEC, Simone BIEDINGER, concernant la vie municipale au Port, plusieurs points ont été abordés et je souhaite les partager avec vous.



D'abord une question qu'on peut se poser : est-ce normal que des proches du Maire se retrouvent condamnés dans des affaires judiciaires ? Ou encore que la collectivité se porte partie civile dans une affaire de bagarre entre bandes ?



Pendant la réunion du mois de juin du conseil municipal, j’ai souhaité avoir des informations sur ce qui a motivé le Maire à se porter partie civile dans une affaire où des proches et agents de la mairie sont impliqués. Sa réponse a été la suivante : « j'en ai eu assez que l’image de la ville soit négative » et il ajoute qu'il me fera une réponse écrite à ma question. Ses propos sont consignés au procès verbal du Conseil et j’attends toujours sa réponse écrite. La population et les élus que nous sommes sont en droit d’avoir des informations sur de tels faits.



Mais la préoccupation de la transparence et de l’information n’est pas le maître mot à la Mairie du Port. En effet, il y a opacité sur beaucoup de dossiers. Régulièrement, au cours des séances du Conseil municipal, nous questionnons sur les dossiers, nous n’avons pas de réponses sur le fond sans compter l'absence d'avis des commissions internes. Il ne s’agit pas là d’un fonctionnement démocratique.



Nous pouvons aussi nous interroger sur le fait que le Maire s’approprie des projets qu’il a critiqués en 2014, mais qu’il relance 4 ans après en travestissant l’histoire. C’est le cas pour le « Projet Ville et Port » devenu « Les portes de l’Océan », c'est également le cas de la rénovation du marché couvert, qui a été très critiqué par le Maire et son Premier adjoint et l’on retrouve aujourd’hui avec un programme de travaux identique. Idem pour les rencontres de l’Association Internationale des Villes et Ports (AIVP) qui auront lieu en novembre 2018 au Port. Le Maire affirme qu’il s’agit des premières rencontres. Faux ! Les premières rencontres ont eu lieu en 2003 dans notre ville et on sait que cela a débouché sur la création de l’Observatoire des Villes et Ports de l’Océan Indien (Référence articles Témoignages du 25octobre 2003 et 27 novembre 2009 – article ImazPress du 18 novembre 2003).

Aujourd’hui, Olivier HOARAU, qui a profité avant 2014 de missions dans le cadre de la coopération décentralisée avec plusieurs villes de l’Océan Indien dont Durban (premier port de l’Afrique du Sud), ose dire à son arrivée à la Mairie, il n’y avait rien.

En tout cas, le renouveau prôné par le Maire prend l’eau, il est ancré dans des méthodes d’un autre temps. J’invite la population à venir assister aux séances du Conseil Municipal afin de se rendre compte aussi de l’attitude méprisante que peut avoir le Maire lorsqu'il doit répondre à des questions émanant de l’opposition.

Rien d'étonnant à ce que la population montre de plus en plus sa déception et sa désillusion.



Enfin, concernant la rentrée scolaire , interrogeons les agents communaux qui travaillent au sein des écoles sur leur degré de satisfaction. Des hommes et des femmes qui ont parfois plus de 20/30 ans de service et qui ne sont pas reconnus dans leurs missions, des agents qui sont utilisés comme « des bouche-trous » selon l’expression employée par les agents eux-mêmes pour relater leur quotidien. Il n’y a pas d’offres d’activités périscolaires, ce sont les agents qui font le double emploi animation/garderie, puis après nettoyage des classes jusqu’à 17H15.



Comme dit l’expression créole, « zordi lo maire i tente gagne lo poin », mais la population, responsable et éclairée, ne se laissera pas tromper.



Firose Gador

Conseillère municipale

Port, le 18 septembre 2018





