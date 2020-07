A la Une ... Le Port: Une grenade d’exercice désamorcée en pleine rue

Le groupe régional d'intervention de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs est intervenu ce lundi rue Simon Pernic au Port pour détruire une grenade d'exercice qui se trouvait au sol. Une opération sans grande difficulté qui aura duré moins d'une heure comme l'indiquent les Forces Armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI): Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 21 Juillet 2020 à 11:03

Lundi 20 juillet 2020, le groupe régional d’intervention de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs (GrIN NEDEx) des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) est appelé à 09h51 par la Préfecture de La Réunion. Une grenade bleue d’exercice vient d’être retrouvée au sol rue Simon Pernic au Port, devant la clinique Oméga. Les agents de police ont rapidement établi un périmètre de sécurité autour de l’objet afin d‘éloigner la foule de badauds qui s’est peu à peu rassemblée.



Arrivée sur place à 10h10, l’équipe NEDEx a d’abord pris contact avec la police et notamment le chef d’incident, avant de neutraliser la munition et de la détruire ultérieurement. S’il s’agissait d’une manœuvre sans grande difficulté pour ces spécialistes des trois armées, la grenade à plâtre aurait très bien pu être piégée, d’où le besoin d’agir vite. L’opération aura duré moins d’une heure entre le moment où le GrIN NEDEx quitte Saint Denis et revient à bon port.



