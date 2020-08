A la Une .. Le Port: Une compétition de street workout en présence du champion du monde

Ce samedi sur le front de mer du Port se déroule une compétition de street workout. Objectif: être qualifié pour la coupe du monde en fin d'année. Par Soe Hitchon - Publié le Samedi 1 Août 2020 à 07:28 | Lu 255 fois

Des bancs, poteaux, murs, jeux pour enfants… tout peut être utiliser pour faire sa musculation en ville. C’est le principe du street workout, cette pratique sportive urbaine de plus en plus répandue. Il y a même aujourd’hui de nombreuses compétitions et un championnat du monde.



C’est au Port ce samedi que se déroule d’ailleurs une compétition pour laquelle les meilleurs athlètes réunionnais vont d’affronter. Le président du jury sera Yohan Bounegab, champion du monde 2018. Le top 3 sera qualifié pour la finale de la coupe du monde qui devrait se tenir en décembre à Riga en Lettonie.



À l’origine de cette journée qui se tient de 9h à 18h sur le front de mer en face de la piscine municipale, l’association Bek La Barre du Port affirme "utiliser la pratique des sports de rue comme outil de réussite éducative et d’insertion".





