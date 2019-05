Le Port: Un professeur des écoles amateur de pédopornographie

J.M, 32 ans, semble avoir un penchant malsain pour les mineurs. Malheureusement, l’histoire est banale : il est accusé par les membres de sa famille d’avoir caressé des enfants : ses neveux et nièces. Des "gestes affectifs" selon lui, mais des mains sur le ventre, les cuisses et le sexe. "Pas le sexe", insiste-t-il. J.M n’était malgré tout pas devant le tribunal correctionnel ce vendredi pour atteinte sexuelle car sa famille n’a pas porté plainte.



Le Portois devait répondre de faits de détention d’images et vidéos pédopornographique sur du matériel informatique datant de 2015 à 2017. Ce sont les accusations d’attouchements qui ont entraîné la perquisition de son appartement. Plus inquiétant encore, J.M est professeur des écoles.



Mais J.M nie les faits. Le matériel informatique serait d’occasion et contenait déjà les images pédopornographiques. À la question sur la provenance de ce matériel, le prévenu ne sait plus. Et les noms des fichiers parfois datés ; des dates qui concordent avec son utilisation du matériel.



"Un sacré concours de circonstances", selon la procureure, "un manque de bol". La cour n’y croit pas non plus. J.M est condamné à 18 mois de prison avec sursis et une obligation de soins. Les faits n’ayant pas été commis dans le cadre de ses fonctions, aucune interdiction d’exercer sa profession n’a été prononcée.